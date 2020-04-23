أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الخميس عن أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى المزيد من الوجهات الأسبوع المقبل.
(30 أبريل).
ووفقا لبيان للشركة فإن الوجهات هي: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرج (25 أبريل)، لاجوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس
ولفتت الشركة إلى أن هذه الرحلات سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وأضافت: "سوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها،كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة".
وأعلنت الشركة في مطلع الشهر عن أنها تعتزم تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من السادس من أبريل لنقل المسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة منها إلى بلدانهم.
وكانت الإمارات أعلنت عن تعليق كافة رحلات الركاب والترانزيت لمدة أسبوعين، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تعتزم تشغيل رحلات ركاب الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.