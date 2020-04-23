طيران الإمارات تعتزم تشغيل رحلات ركاب الأسبوع المقبل

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الخميس عن أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى المزيد من الوجهات الأسبوع المقبل.



ووفقا لبيان للشركة فإن الوجهات هي: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرج (25 أبريل)، لاجوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس

(30 أبريل).

ولفتت الشركة إلى أن هذه الرحلات سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

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وأضافت: "سوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها،

كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة".

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر عن أنها تعتزم تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من السادس من أبريل لنقل المسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة منها إلى بلدانهم.

وكانت الإمارات أعلنت عن تعليق كافة رحلات الركاب والترانزيت لمدة أسبوعين، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

