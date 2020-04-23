أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 887 حالة، لتصل إلى 35729،وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.
للأعداد إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177.
وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي
وكرر المعهد القول إن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في هولندا تتخطى 35 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.