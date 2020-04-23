اخبار العالم

إصابات كورونا في هولندا تتخطى 35 ألفًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 887 حالة، لتصل إلى 35729،

وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.


وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي

للأعداد إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177.

وكرر المعهد القول إن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في هولندا تتخطى 35 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا