إصابات كورونا في هولندا تتخطى 35 ألفًا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 887 حالة، لتصل إلى 35729،

وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.



وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي

للأعداد إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177.

وكرر المعهد القول إن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.