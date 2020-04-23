إيطاليا تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيس اليوم الخميس إن البلاد سوف تسمح مجددا بإقامة الجنازات بعدما أوقفتها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وأضافت لامورجيس أن الإجراء يأتي في إطار خطط لإعادة فتح البلاد تدريجيا بدءا من الرابع من مايو.
يشار إلى أن إيطاليا ذات أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا.
وقالت وزيرة الداخلية لصحيفة "أفينيري" التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية: "من غير المحتمل إنسانيا منع إقامة الجنازات لكثير من العائلات التي عانت من فقدان أحد أفرادها".
وأضافت: "وفي ضوء مرحلة إعادة الفتح التدريجية، سوف أقترح على الحكومة خطوة ملموسة:أنه يجب أن نتمكن مجددا من إقامة الجنازات ولكن في حضور الأقارب المقربين فقط".
يذكر أنه جرى حظر كل التجمعات العامة بما في ذلك الجنازات وحفلات الزفاف، في ظل إجراءات الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد التي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من مارس.
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