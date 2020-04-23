أعلن الكرملين أن موعد القمة الافتراضية بواسطة الفيديو التي يجري العمل على التحضير لها بين زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم يحدد بعد.
من أجل التحضير للقمة وتحديد موعدها.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، أن الاتصالات بين الدول الخمس مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية
وتعود فكرة تنظيم القمة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع بواسطة الفيديو في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين أمس، أن أجندة القمة لن تقتصر على ملف كورونا فقط، بل ستشمل مواضيع كثيرة أخرى والعمل على بلورة أجندة اللقاء لم يكتمل بعد.
ومن المخطط أن يبحث الزعماء الخمسة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم على خلفية تفشي كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: موعد القمة الافتراضية للدول الخمس لم يحدد بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.