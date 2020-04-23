الإمارات تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 04:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 04:14 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، إجرائها أكثر من 29 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وسجلت الإمارات اليوم 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8756 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورصدت الوزارة أربع حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1637.

وضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الإمارات، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا، لمدة أسبوع إضافي.