أنباء عن إصابة وزير صحة إيران بفيروس كورونا

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن “وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أصيب بفيروس كورونا المستجد ويخضع للحجر الصحي منذ أيام”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهته، نفى مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إصابة الوزير سعيد نمكي بفيروس كورونا، معتبراً ما نشرته وكالة “ركنا”، أخبار كاذبة.

وقال في تغريدته “هذه أخبار كاذبة” حضر وزير الصحة سعيد نمكي أمس لقاءً افتراضيًا مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس مكتب ووزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط، وفي نهاية البرنامج تحدث إلى الصحفيين”.

وأضاف وهاب زاده “كما سيحضر اليوم وزير الصحة سعيد نمكي مؤتمراً لوزراء الصحة في العالم عبر الانترنت”.

Advertisements

وارتفع عدد الوفيات في إيران، أمس الأربعاء، إلى 5391 شخصا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة “كيانوش جهانبور”.

وقال “جهانبور” في مؤتمره الصحافي اليومي، للكشف عن آخر الإحصائيات بشأن فيروس كورونا، “لقد سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 94 حالة وفاة جديدة وإصابة 1194 حالة جديدة أيضا”.

وأضاف إن “عدد الوفيات ارتفع إلى 5391 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و996″، منوها إلى وجود 3311 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة صحية حرجة يرقدون في المستشفيات.