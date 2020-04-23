كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. إصابة 48 بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار إصابة ما يقرب من 50 شخص من أصل أكثر من 600 من أفراد الطاقم على متن سفينة سياحية إيطالية تم إرسائها للإصلاح في مدينة ناجازاكي اليابانية، القلق بشأن الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت الظروف بالنسبة للمصابين.

وقال مسؤول في محافظة ناجازاكي، إن أحدث الاختبارات أظهرت، اليوم الخميس، أن 14 شخصًا كانوا على متن السفينة، سواء كانوا طهاة أو الذين يقدمون الطعام، أُصيبوا بالفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ المسؤول مؤتمرًا صحفيًا تم بثه على الهواء، أن أحد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى في السابق أصبح الآن في حالة خطيرة وعلى جهاز تهوية.

وكما ورد، حتى الآن، تم اختبار 127 شخصًا، ومعدل الإصابة 38 بالمائة.

وقال كينجي شيبويا، مدير معهد الصحة العامة في كينجز كوليدج، لندن: "بالمقارنة مع تفشي الفيروس على متن سفينة دايموند برنسيس، فإن الوضع الحالي أكثر خطورة لأنه يمثل "انتقال المجتمع" للفيروس الذي يمكن أن ينتشر عبر المستشفيات".

وأضاف "شيبويا"، عبر مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لذلك أنا قلق للغاية لأنه كان من الممكن منع ذلك".

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ولا يزال على متن السفينة أولئك الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة أو بدون أعراض، وقال المسؤولون، إنهم يأملون في استكمال اختبار جميع أفراد طاقم 623 هذا الأسبوع.

تأتي إصابات كوستا أتلانتيكا بعد الحالات على متن سفينة دياموند برينسيس السياحية في يوكوهاما قبل شهرين، حيث تم إصابة أكثر من 700 راكب وطاقم، على الرغم من أن هذه المرة فقط أعضاء الطاقم كانوا على متنها.

تم نقل السفينة التي تديرها كوستا كروزس إلى حوض بناء السفن في ناجازاكي في غرب اليابان في أواخر فبراير من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (7011.T) بعد أن أفسد جائحة فيروس كورونا COVID-19 خططًا للإصلاحات المجدولة في الصين.

أثارت أحدث الحالات مخاوف بشأن التأثير المحتمل على سكان ناجازاكي بعد الكشف عن مغادرة بعض أفراد الطاقم المنطقة المحظورة على الرغم من تأكيدات مشغل السفينة بأنهم سيبقون داخل الرصيف، وفقًا لمسؤولي ناجازاكي.

وقال مسؤولون إن تفاصيل تحركاتهم ما زالت مطلوبة.

كما تشعر السلطات بالقلق من الارتفاع المحتمل في المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، حيث أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي تجهد الخدمات الطبية في جميع أنحاء البلاد.

شهدت اليابان أكثر من 12000 إصابة وأكثر من 300 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، باستثناء أرقام من الأميرة الماسية.