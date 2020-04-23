كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الفرنسي يسجل 1500 إصابة بفيروس كورونا في صفوف قواته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، عن تسجيل 1500 إصابة بفيروس كورونا في صفوف قواته، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد اعلنت السلطات الفرنسية، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، 21340 وفاة بزيادة 544 حالة أو 2,6%، مسجلة رابع أكبر حصيلة للوفيات في العالم، وتقل الوفيات في فرنسا بضع مئات عن إسبانيا، التي وصل فيها إجمالي الوفيات إلى 21717.

ويذكر أن العالم يواجه منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,592 مليون إصابة، بينهم أكثر من 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 710 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.