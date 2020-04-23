كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تمدد فترة إغلاق فيروس كورونا أسبوع حتى 4 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مددت السلطات في اليونان، اليوم الخميس، إغلاقها العام لفيروس كورونا الجديد لمدة أسبوع حتى 4 مايو، قائلة، إن أي استرخاء سيكون متداخلاً خلال شهري مايو ويونيو.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في مؤتمر صحفي، إن القيود التي تسمح للناس بالتنقل فقط بتصريح رسمي سيتم تمديدها إلى 4 مايو اعتبارًا من 27 أبريل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بيتساس": "أن الهدف من إجراءات الحبس ليس البقاء في وعاء زجاجي، عالقين في منازلنا. الهدف هو استعادة حياتنا واستعادة أسلوب حياتنا الذي حرمنا منه مؤقتًا هذا العدو الماكر وغير المرئي".

وأوضح "بيتساس"، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيحدد المرحلة الانتقالية في خطاب عام مطلع الأسبوع المقبل.

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وأردف "بيتساس"، أن هذه الإجراءات حدت من أي خطر لانهيار النظام الصحي بسبب دخول المرضى بشكل جماعي أو من العديد من الأشخاص المصابين بالمرض في وقت واحد.

فرضت السلطات اليونانية إغلاقًا شاملاً للحياة العامة من منتصف مارس لوقف عدوى فيروس كورونا، وسجلت البلاد انتشارًا أقل بكثير لمرض فيروس كورونا COVID-19 من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وبحلول مساء الأربعاء، أبلغت اليونان عن 2408 حالات إصابة بفيروس كورونا COVID-19 و 121 حالة وفاة.

أغلقت البلاد المدارس والأماكن التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس في 10 مارس، متبوعًا بقيود صارمة على الحركة بدءًا من 23 مارس.