كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة أول مسؤول روسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، بإصابة وزير البناء المحلي فيكتور روسيبنوف بفيروس كورونا، ليصبح أول مسؤول روسي في هذا المستوى يصاب بالفيروس.

ونقل الوزير الروسي، أمس إلى المستشفى بعد ظهور أعراض لعدوى الجهاز التنفسي لديه، وخضع للفحوص اللازمة. وأظهر الاختبار الأول للكشف عن كورونا إصابته بالفيروس، وفقًا مارينا كاباتوك الناطقة باسم حاكم الإقليم.

وكشف مارينا كاباتوك، أن الأعراض التي ظهرت لدى روسيبنوف لا تتماشى مع الأعراض النمطية لمرض كوفيد-19، وتقرر إجراء مزيد من الفحوص عليه.

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وأكدت السلطات الروسية، أن مبنى وزارة البناء المحلية، خضع لإجراءات مكافحة الوباء، ووضع بعض موظفي المؤسسة قيد العزل الصحي تحت المراقبة الطبية، فيما نقل البعض الآخر للعمل من المنازل.

وكانت كاريليا، التي تعتبر من أقل المناطق الروسية تضررا من كورونا، قد سجلت 37 إصابة وحالتي شفاء حتى الآن، فيما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا 62 ألف حالة.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.