كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة الوفيات في إسبانيا بفيروس كورونا إلى 22157 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الخميس، أن 440 شخصًا لقوا حتفهم من فيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22157.

كان هذا أعلى بقليل من اليوم السابق عندما مات 435 شخصًا. وارتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 213،024 من 208،389 في اليوم السابق، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد صوت البرلمان الإسباني للموافقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة حتى 9 مايو، مما أدى إلى إطالة مدة الإقامة في البلاد إلى ثمانية أسابيع، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

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تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 14 مارس، والتي أمرت بفرض قيود شديدة على الحركة والأعمال.

ناقش رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد آخر خلال خطاب ألقاه صباح الأربعاء.