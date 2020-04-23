كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تكتشف 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، بأن إندونيسيا سجلت، اليوم الخميس، 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 و11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات والوفيات إلى 7775 و 647 على التوالي.

وقال "يوريانتو"، إن عدد المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد كان 960، مضيفًا، أنه تم اختبار أكثر من 48600 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قررت مسؤولة إندونيسية إخافة المخالفين لقواعد الحجر المنزلي المفروضة للتصدي لوباء كورونا، من خلال عزلهم داخل "منزل مسكون" بالأرواح، على حد قولها.

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وقالت المسؤولة الإقليمية في سراغن في جزيرة جاوة الإندونيسية، كوسدينار أوتونغ يوني سوكواتي، لوكالة فرانس برس: "فكرتنا هي أنه لدينا منزل مهجور أو مسكون في قرية ويجب إيداع المخالفين فيه".

ونشرت المسؤولة مرسوما جديدا لضبط حركة السكان في المنطقة للأشخاص القادمين من العاصمة جاكرتا ومدن كبرى أخرى، في ظل عدم احترام البعض لقواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لأسبوعين بعد وصولهم.

وكُلف المسؤولون المحليون بإيجاد منازل مهجورة تصنف على أنها "مسكونة"، وهو مفهوم حاضر بقوة في التقاليد الإندونيسية، وأودع 5 أشخاص في الحجر داخل "منازل مسكونة" بموجب هذه الإجراءات.