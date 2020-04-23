ولادة طفلة في زمن كورونا..نجاح أول عملية في جهة الشمال لامرأة حامل مصابة بـ”كوفيد19″

أجرى فريق طبي في مستشفى محمد السادس، اليوم الخميس، في طنجة، أول عملية ولادة لامرأة حبلى، مصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جهة الشمال.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن المرأة الحامل دخلت إلى المستشفى المذكور، قبل يومين، بعد تأكيد إصابتها بـ”كوفيد19″، إذ تم التكفل بها في جناح خاص بالنساء الحوامل، المصابات بالفيروس التاجي.

وأضاف المصدر ذاته أن وضع المرأة الحامل تم عن طريق عملية قيصرية، بمركب جراحي تحت إشراف فريق طبي، وتمريضي متكامل، مشيرا إلى استقرار حالتها ومولودها.

وأبرز المصدر نفسه أن المولود الجديد تم إخضاعه لتحاليل مخبرية، للتأكد مما إذا كان مصابا بالفيروس التاجي.

وبلغ عدد المصابين بـ”كوفيد19″، الذين يتابعون علاجهم في مستشفى محمد السادس، المخصص للحالات الحرجة 6 أشخاص.