عبد القادر مطاع يتحدى ظروفه الصحية ويشارك إلى جانب نعيمة لمشرقي في “الغريبة”

يعود الفنان عبد القادر مطاع إلى شاشة التلفاز، من خلال المسلسل الرمضاني “الغريبة”، الذي شاركت فيه أسماء قديرة، منها نعيمة لمشرقي.

ويشارك في السلسلة للاجتماعية، التي أخرجتها جميلة البرجي بنعيسى، عدد من الأسماء المعروفة منهم، هشام بهلول، وفاطمة الزهراء بناصر، وصباح بن صديق، ونجاة الواعر، إلى جانب أسماء كبيرة، منها نعيمة المشرقي، مع تسجيل عودة عبد القادر مطاع.

ويحكي المسلسل عن قصة “سعاد، التي تقرر العودة إلى ديارها، لكنها ستكون دائما في نظر الآخرين غريبة عنهم، لتثبت نفسها عبر مجموعة من المحطات، التي يرصدها العمل في قالب درامي.

واختار فريق العمل، الذي أنتجه أحمد بوعروة، وكتب سيناريو قصته علي كزوز الإدريسي، الفنانة فاطمة الزهراء العروسي، لغناء الجينيريك، علما أنه سيبث على القناة الثانية.