الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية لإعادة الزوار والمقيمين لبلدانهم

أعلن طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن استئناف الرحلات الجوية للركاب الأسبوع المقبل، لعدد من الوجهات.

وقالت شركة “طيران الإمارات” في بيان صحافي نقلته وسائل إعلام إماراتية، إنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب، في الأسبوع المقبل، إلى كل من فرانكفورت وجاكرتا وجوهانسبورغ ولاغوس ولندن هيثرو ومدريد ومانيلا وتونس، لتسهيل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أنه يتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبورغ ولاغوس وتونس، الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في الدولة.

أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates واختيار “اتجاه واحد”، أو عن طريق وكلاء السفر.

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وتقول الشركة إنه سيسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها، كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وعلى غرار الرحلات التي نظمتها “طيران الإمارات” حتى الآن، لإعادة مواطني زوار مختلف الدول، فإن الناقلة تطبق برنامجا معدلا للخدمة على الرحلات، التزاما بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات، بينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فستحرص “طيران الإمارات” على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة، لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

وتشترط الشركة على المسافرين، التباعد الاجتماعي ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداء من مرحلة عمل إجراءات السفر في المطار، كما ينبغي عليهم الوصول لإنهاء الإجراءات، قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.