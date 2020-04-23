معًا في العزل: قصص رمضان... سلسلة جديدة لـ"فيسبوك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم، الخميس، عن إنتاج جديد تطرحه بالتّعاون مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، تحت عنوان "معًا في العزل: قصص رمضان"، وهي سلسلة من عشر حلقات، ستبثّ خلال الشّهر الفضيل، لتسليط الضوء على التجارب المختلفة في ظلّ جائحة كوفيد-19.

وتضمّ السّلسلة الّتي تطرحها الشركة ضمن برمجتها المخصّصة للاحتفاء بالتجارب المختلفة خلال هذا الشّهر، عشر حلقات، يمتدّ طول الحلقة منها نحو 5 دقائق، ومن خلال رواية قصص شخصية عبر المقابلات والشهادات، تركز السلسلة على مواضيع أسبوعية مثل الأسرة والمجتمع والقيم الدينية والأمل.

وتشترك في المشروع عدّة منصّات عربيّة رقميّ، وهي "شوف" (Shoof) و"كاريزما غروب" (Charisma Group)، و"حاوي" (7awi)، إلى جانب قناة "رؤيا" الأردنية الّتي ستنتج محتوى مبتكرًا خاصًّا لـ"فيسبوك"؛ فيما تعدّ "سي إن إن" الشبكة الأجنبية الوحيدة في قائمة شركاء المشروع.

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ووفق ما أفاد موقع "ديدلاين" قبل قليل، ستبثّ أولى حلقات السلسلة مساء اليوم الخميس، وستتواصل طيلة شهر رمضان. ويفترض أن تبثّ شبكة "سي إن إن" الحلقات عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، كما ستظهر الجلقات في خانة "فيسبوك ووتش" عند البحث عن وسم #RamadanTogether (معًا في رمضان).

ونقل الموقع عن مديرة الشراكات الإعلامية لـ "فيسبوك"، لويز هولمز، قولها إنّه "في الوقت الذي يمر فيه العالم بمثل هذا الوقت العصيب، وعدم قدرة العائلة والأصدقاء على الاجتماع معًا، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى خلق فرص للتواصل على منصاتنا".

ووفق ما أوردته مديرة الشراكات الإعلامية للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيانها فإنّ "فيسبوك" تتعاون "مع شركاء من أنحاء العالم كلّه، لتسليط الضوء على المجتمعات وتجارب رمضان هذا العام".