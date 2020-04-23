منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى مساعدة عاجلة لمتضرري سيول عدن

الخميس 23 أبريل 2020

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن اليمنية.



جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

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دعوة العثيمين للدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني، تهدف لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الفيضانات، والتي تسببت في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات ونزوح للسكان.

وأمس الأربعاء، بدت شوارع مدينة عدن جنوبي اليمن غارقة في المياه، بعد إعلانها "مدينة منكوبة" بسبب السيول التي أسفرت عن وفاة 14 شخصا،.

وعلى إثر ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين