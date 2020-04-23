مصر .. رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك

الخميس 23 أبريل 2020

أكد رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.



وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

واضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن الحكومة تتابع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونتوقع زيادة أعداد المصابين بكورونا في الفترة القادمة ،وقد تتجاوز الـ200 حالة ، ونحن مازلنا قادرين على التعامل مع فيروس كورونا

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وقال رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ البداية بتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن المصرى وبين استمرار عجلة الإنتاج

وأضاف إن الاقتصاد المصرى مثله مثل باقى اقتصاديات الدول، واجه مشاكل نتيجة توقف بعض القطاعات مثل قطاعات السياحة والطيران التي تأثرت تأثرا شديدا بأزمة كورونا.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر، هو من جعل لديها القدرة على مواجهة فيروس كورونا.