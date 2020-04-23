قيادي في الإنتقالي يتفقد أضرار السيول في عدن

الخميس 23 أبريل 2020

تفقدت المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، صباح اليوم الخميس، الأضرار التي خلفتها الأمطار في عدد من مديريات العاصمة عدن.



واطلعت سوقي على حجم الأضرار التي طالت منازل المواطنين جراء هطول الأمطار الغزيرة في أحياء مديريات المعلا، والتواهي، وخورمكسر ، ناقلة تعازي القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب السيول الجارفة.

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وتابعت سوقي الأعمال التي تنفذها لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي التي شملت رفع أطنان من الأتربة التي خلفتها السيول المنهمرة من الجبال المحيطة بالمديرية .

كما زارت سوقي الاسر المتضررة في مديرية المعلا الذي تم إيوائهم في مدرسة الصديق في المديرية، حيث استمعت من مدير عام المديرية فهد مشبق، لشرح عن حجم المعاناة التي تعرضت لها هذه الأسر جراء السيول التي تسببت بتدمير منازلهم .

والتقت سوقي أيضا بعدد من المواطنين في مديرية خور مكسر، وأكدت لهم حرص المجلس الانتقالي لمنع تحول الأكوام والبرك التي خلفتها الأمطار إلى بؤرٍ لتكاثر الحشرات المسببة للأمراض والأوبئة.