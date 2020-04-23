شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: كورونا ستضاعف وفيات الملاريا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تضاعف وفيات الملاريا في أفريقيا في هذا العام إذا عرقلت جائحة كورونا الراهنة مكافحة مرض الملاريا في القارة السمراء، جاء تحذير المنظمة الدولية اليوم الخميس قبل يومين من اليوم العالمي للملاريا والذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل.

وتوقعت المنظمة، على أسوأ الفروض، أن يصل عدد وفيات الملاريا، وفقا لحسابات نموذجية لجنوب الصحراء الكبرى، إلى 769 ألف حالة، أي ضعف ما كان عليه في عام 2018، مشيرة إلى أن معدل الوفيات في هذه الحالة سيكون مشابها لما كان عليه قبل عشرين عاما.