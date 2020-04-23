شكرا لقرائتكم خبر عن 71 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 56 حالة من فيروس كورونا وتسجيل 71 حالة إصابة جديدة منها 48 حالة لعمالة وافدة و 16 حالة لمخالطين و 7 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت في بيان، أن الحالات الـ 48 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3510 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة منها فحوصات ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين.
وأعلنت عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 36 عامًا، ولديه أمراض وظروف صحية كامنة، وأكدت أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.
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