انت الان تتابع جرح مهاجرين اثنين بعيار ناري في جزيرة ليسبوس اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أصيب اثنين من طالبي اللجوء بعيار ناري في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد أن انتهكا على ما يبدو قواعد العزل الصارمة المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، حسبما افادت السلطات الخميس.

وذكرت مصادر في المخيم أن الرجلين، وهما إيراني وأفغاني، وصلا إلى وحدة التمريض في مخيم موريا مساء الأربعاء بعد إصابتهما بجروح جراء عيار ناري، دون الإشارة إلى مصدر إطلاق النار.

وتم نقل الرجلين، الذين لا تعد حالتهما خطرة، إلى المستشفى المحلي.

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وأوضحا للشرطة أنهما غامرا بالخروج من المخيم، الذي يخضع، على غرار بقية المرافق التي تضم لاجئين في الجزيرة، لتدابير الإحتواء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تم وضع مخيمين وفندق في الحجر الصحي في البر الرئيسي لليونان في نيسان/أبريل بعد اختبارات كشفت إصابة 150 شخصا بالفيروس لدى طالبي اللجوء.

ولم تكشف عن أي حالة في المخيمات الموجودة في جزر بحر إيجه حيث لم تنظم السلطات أي حملة فحوصات.