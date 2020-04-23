الصين تشهد لأول مرة تراجعاً في عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البلاد تشهد ولأول مرة، تراجعاً في العدد الحالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية القول، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الاربعاء كان 959 حالة، وذلك في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

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وقال مي فنج المتحدث باسم اللجنة، إنه مع نهاية يوم الأربعاء، خرجت أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء.

من ناحية أخرى، سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة ، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.