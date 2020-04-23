اخبار العالم

الصين تشهد لأول مرة تراجعاً في عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تشهد لأول مرة تراجعاً في عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الصين تشهد لأول مرة تراجعاً في عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البلاد تشهد ولأول مرة، تراجعاً في العدد الحالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس المستجد.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية القول، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الاربعاء كان 959 حالة، وذلك في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

 

Advertisements

وقال مي فنج المتحدث باسم اللجنة، إنه مع نهاية يوم الأربعاء، خرجت أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء.

 

من ناحية أخرى، سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

 

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

 

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة ، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تشهد لأول مرة تراجعاً في عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا