شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "أوفيد 19" .. مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 13.929 حالة .

Advertisements جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده الوزارة لإستعراض أخر مستجدات فيروس كورونا . وأوضحت الوزارة أن تسجيل ارتفاع في الإصابات يعود إلى عمليات الفحص النشط .. مشيرة إلى تسجيل 113 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا . وتوقعت الوزارة تسجيل المزيد من الإصابات مع إستمرار عمليات المسح النشط

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