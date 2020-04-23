شكرا لقرائتكم سوريا.. قتلى وجرحى في انفجارات بمناطق ميليشيات أنقرة برأس العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات بشكل متزامن في كل من قرية الأهراس التابعة للمناجير بريف رأس العين (سري كانييه)، وقرية العامرية بريف رأس العين أيضاً.

ووفقاً لمعلومات المرصد فإن الانفجارات ناجمة عن ألغام أرضية انفجرت في تلك القريتين، وتسببت بمقتل وجرح عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على المنطقة هناك، عقب ذلك تفجير تلك الفصائل لألغام أخرى في الأهراس والعامرية.

ووقعت أمس الأول اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الآربي جي"، في أحياء مدينة رأس العين "سري كانيية" بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليين لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.

وكشف المصادر أن فصائل لواء القعقاع والفرقة عشرين اشتركت في هذه الاشتباكات، ووثق المرصد السوري مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وأصيب آخران، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل، وأكدت المصادر بأن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.