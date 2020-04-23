الإمام قبلان أكد ضرورة أن تفتح كل المستشفيات أبوابها لاستقبال المرضى وبخاصة الفقراء والمحتاجين منهم

شدّد رئيس "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​" الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، على "ضرورة أن تفتح كلّ ​مستشفيات​ ​لبنان​ أبوابها ولا سيما "​مستشفى​ الزهراء" لاستقبال كلّ المرضى وبخاصة الفقراء والمحتاجين منهم، فتكون في خدمة الناس وتوفير الرعاية الصحيّة اللّازمة لهم بمنأى عن أوضاعهم الاجتماعيّة".

وأكّد خلال لقائه في دارته، رئيس مجلس إدارة "مستشفى الزهراء" البروفسور يوسف فارس على رأس وفد أعضاء مجلس الإدارة، هنأه بقرب حلول ​شهر رمضان​ المبارك، وأطلعه على أوضاع المستشفى وما شهدته من تحسينات وتطوّر في ضوء استعدادها لاستقبال مرضى "​كورونا​"، أنّ "خدمة المرضى ومعالجتهم واجب ديني وإنساني لا يجوز التهاون به، ونحن إذ نستقبل شهر رمضان المبارك، فإنّ علينا أن نجسّد قيمنا الإيمانيّة فعل ممارسة في خدمة الناس والتقرّب إلى الباري في حسن رعايتهم والاهتمام بهم".

وبارك الإمام قبلان للحكومة اللبنانية "جهودها الكبيرة وعملها المضني في محاصرة جائحة "كورونا"، على الرغم من ضعف إمكانيّات لبنان مقارنةً مع دول أُخرى"، مثنيًا على "جهود ​وزارة الصحة العامة​ وكلّ الفرق الطبيّة والجهات المعنيّة العاملة ولاسيما المتطوّعين منهم على تنفيذ خطة التعبئة العامة، الّذين أثبتوا مناقبيّتهم الوطنيّة والإنسانيّة في أدائهم الرسالي في مكافحة الفيروس المستجد". كما دعا المواطنين والمقيمين إلى "التزام ​الحجر المنزلي​ والتباعد الاجتماعي، والامتثال إلى توجيهات وإجراءات الحكومة لنجاح خطّتها".