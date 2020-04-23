اسحق: الأكثريّة أثبتت فشلاً ذريعاً وأيّ جهة لم تعد داعمة للحكومة الحاليّة

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق، في حديث تلفزيوني، أنه "طالما أنّ القضاء ليس مستقلاً لا يمكن للأمور أن تستقيم ونحن مع رفع السريّة المصرفيّة عن كلّ مَن يتعاطى الشأن العام"، لافتاً إلى أننا "نشعر أنّ هناك تغييراً كبيراً في المزاج الشعبي العام ونحن مع تقصير ولاية مجلس النواب والآخرون يرفضون الأمر استناداً إلى حساباتهم وقد تكون رئاسة الجمهوريّة السبب".
ورأى أن "الأكثريّة الحاكمة أثبتت فشلاً ذريعاً وأيّ جهة لم تعد داعمة للحكومة الحاليّة والتعديل الوزاري الذي يُحكى عنه لا يؤدّي إلى أيّ مكان"، مشيراً إلى أن "الثورة الشعبيّة لم تمت وهي موجودة في بشرّي منذ الثمانينات ومنذ دخول رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الشأن العام".
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