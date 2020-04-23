قائد الجيش تفقّد مركز فحص الكورونا بالطبابة العسكرية: لاستمرار الالتزام بإجراءات الوقاية

تفقّد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ مركز فحص ​الكورونا​ الذي تم تجهيزه لمتابعة الحالات التي تصل إلى الطبابة العسكرية، وجال في أقسامه واطّلع من رئيس الطبابة والأطباء المسؤولين عن المركز على سير العمل فيه، والاجراءات المتخذة لمكافحة ​فيروس كورونا​.

وأكّد قائد الجيش تقديره للجهود التي يبذلها عناصر الطبابة، من ضباط وعسكريين و​مدنيين​، للحدّ من تفشّي الفيروس والاستعداد لكل الاحتمالات.

كما ثمّن جهود العسكريين الذين ينفّذون المهمات العملانية في هذه المرحلة، معتبراً أنّهم أثبتوا إخلاصهم لمبادئ الشرف والتضحية والوفاء من خلال السهر على تدابير التصدّي للوباء، والقيام بمبادرات لتصنيع مستلزمات ​الوقاية​، والمساهمة بفعالية في منع انتشار الفيروس داخل المؤسّسة العسكرية.

وشدّد قائد الجيش على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء داخل منازلهم، معرباً عن شكره وتقديره لعناصر ​الصليب الأحمر​ المتطوّعين لخدمة المواطنين وللأطباء والممرّضين في جميع ​المستشفيات​، لاسيما أولئك الذين هم على تماس مباشر مع مرضى الكورونا متمنياً لهم جميعاً العودة إلى عائلاتهم بسلامة وأمان.

كما لفت إلى أنّ التجربة أثبتت حتّى ​الساعة​ قدرة ​لبنان​ على احتواء الوباء، مع ضرورة استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، للحفاظ على التقدّم المحقّق حتّى اليوم وعدم إضاعة الجهود المبذولة، مبدياً أسفه لغياب الوعي عند بعض المواطنين تجاه خطورة المرض.

