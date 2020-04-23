التوحيد العربي لناصيف سقلاوي: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

أشارت أمانة الإعلام في "​حزب التوحيد العربي​"، في بيان، إلى أنه "يطالعنا كل يوم مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك ​ناصيف سقلاوي​ بافتراءات وإدّعاءات كاذبة وتطاول على كرامات الناس متناسياً الإساءة التي يقترفها عند مطلع كل شمس بحق المستهلكين وقراراته المجحفة والمخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون العقوبات، من خلال إصداره للفواتير ب​الدولار​ الأميركي ورفضه القبض ب​الليرة اللبنانية​ منذ مدة طويلة إلا على أساس سعر صرف السوق، ما رتّب زيادة في أسعار سلع ​الريجي​ التي تجاوزت المئة بالمئة على حساب المستهلكين وهم غالبيتهم من الفقراء، علماً بأن السعر المفروض لشراء محصول التبغ من ​المزارعين​ لم يتغيّر والأمر ذاته بالنسبة لأجور العاملين في الريجي الذي لم يتغيّر أيضاً".

وسألت "أين هي الأكلاف الإضافية التي تزعمون بأنها ساهمت في رفع الأسعار سوى أنكم تعمدون الى البيع بالدولار الأميركي للتجار أصحاب الرخص على أساس سعر صرف السوق الذي تجاوز الـ 3000 ليرة، وليس على أساس سعر الصرف الرسمي، مع العلم أن شركة الريجي مرفق عام ويجب أن تلتزم بالسعر الرسمي"، مضيفة: "إذا ابليتم بالمعاصي فاستتروا".