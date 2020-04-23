توقيف 3 اشخاص في طليا لإتجارهم بالمخدرات

نفذ مكتب ​المخدرات​ المركزي فرع حبيش عملية نوعية في بلدة طليا، بمؤازرة مكتب المخدرات الاقليمي في ​البقاع​، تمكن خلالها من توقيف ع.م. و ع.إ. وشخصا آخر كان برفقتهما، بجرم الاتجار بالمخدرات.

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