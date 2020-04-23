النشرة: فريق من وزارتي الاقتصاد والزراعة جال على المؤسسات الغذائية بحاصبيا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "فريقًا من ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ جال برفقة عناصر من ​وزارة الزراعة​ في مكتب حاصبيا، على المحلّات والمؤسّسات الغذائيّة وبخاصّة محلّات الخضار و​الدجاج​، للكشف على الصلاحيّة ولوائح الأسعار والتزام الربح المشروع".

ولفت إلى أنّ "بعد الإطلاع، طُلب من أصحاب المحلّات وضع لائحة للأسعار بشكل واضح للزبائن، وتمّ توجيه إنذارات للمخالفين، مع تأكيد الإلتزام بالتعبئة العامة والتدابير الوقائيّة".