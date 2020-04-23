وزارة الصناعة مددت المهلة للصناعيين من أجل تزويدها بمخزونهم حتى الثلاثاء

أعلنت ​وزارة الصناعة​ في بيان، أنها مددت "المهلة المعطاة إلى الصناعيين حتى يوم الثلاثاء 28 الحالي، لتزويدها بمخزون مصانعهم الاستراتيجي من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتهم الى المواد الاولية حتى نهاية 2020".

وذكرت الوزارة بمضمون التعميم إلى الصناعيين: "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2020 وفي اطار التنسيق الدائم و​البناء​ مع جميع الصناعيين لمصلحة الصناعة اللبنانية ومصلحة ​المجتمع اللبناني​، وفي مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية القائمة والتي تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك كي نتمكن سويا من اجتيازها نحو الافضل، تتمنى وزارة الصناعة على الصناعيين ملء النموذجين المتوفرين الكترونيا على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة (www.industry.gov.lb) تحت عنوان الاحصاءات - النماذج الخاصة بالمخزون الاستراتيجي لتبيان المخزون الموجود لديكم من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتكم من المواد الأولية حتى نهاية العام 2020 بالسرعة القصوى واعادته بالبريد الالكتروني الى [email protected] وتأمل الوزارة التجاوب مع المعلومات المطلوبة وسرعة الاجابة ليبنى على الشيء مقتضاه تأمينا للمخزون الاستراتيجي الانتاجي للشهور المقبلة".

