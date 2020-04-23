المطران بو جودة: مسيحيو لبنان منقسمون علت بعضهم البعض

أشار رئيس اساقفة ​ابرشية طرابلس​ للموارنة ​المطران جورج بو جودة​، في كلمة له، خلال ترؤسه قداسًا بمناسبة عيد مار جرجس، إلى أن "المسيحيين في ​لبنان​ منقسمون على بعضهم البعض، مشتتون متشرذمون، يحاربون بعضهم البعض بالكلام واللسان والشتيمة والنميمة والإفتراء. يوجهون إلى بعضهم البعض الكلمات النابية والحقودة، فيتحولون إلى شهود زور عن إيمانهم. وعبثا يدعون بأنهم يدافعون عن ​حقوق المسيحيين​ طالما هم يحطمون هذه الحقوق بمواقفهم الحاقدة تجاه بعضهم البعض. فالدعوة موجهة إليهم جميعا اليوم، أن يلتفتوا جميعا بإتجاه واحد نحو المسيح، ليستمدوا منه نعمة المسامحة والغفران و​المحبة​ تجاه بعضهم البعض، بدلا من أن يقفوا في مواجهة بعضهم بروح الحقد والبغض والكراهية فيحكموا هم بنفسهم على أنفسهم بالموت".

وأكد أن "عصر الإستشهاد في سبيل المسيح لم ينته بعد، وكلنا مدعوون بموجب معموديتنا أن نكون للمسيح شهودا، لأننا، بهذه المعمودية قد شاركنا المسيح في كهنوته فأصبحنا له أنبياء، نحمل إسمه إلى إخوتنا البشر، وأصبحنا معه قادة ومدبرين، وأصبحنا معه قديسين نستمد القداسة منه للنشرها بين إخوتنا جميع الناس".