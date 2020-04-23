أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع، بأنّ "مزارعي ومخاتير بلدة نحلة نفّذوا اعتصامًا في ساحة البلدة، احتجاجًا على عمليّات السرقة الّتي نشطت مع إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" والحجر الصحي، وكانت آخر السرقات قد استهدفت ليلًا منزل أحد أبناء البلدة".
ولفت إلى أنّ "المعتصمين طالبوا الأجهزة الأمنيّة بالتحرّك من أجل وضع حدّ للسرقات وللفلتان الأمني الحاصلين منذ سنة ونصف السنة، وقد زادا بسبب الحجر الصحّي وإجراءات "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إعتصام لمزارعي ومخاتير بلدة نحلة احتجاجا على عمليات السرقة مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.