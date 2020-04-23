النشرة: إعتصام لمزارعي ومخاتير بلدة نحلة احتجاجا على عمليات السرقة مؤخرا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، بأنّ "مزارعي ومخاتير ​بلدة نحلة​ نفّذوا اعتصامًا في ساحة البلدة، احتجاجًا على عمليّات السرقة الّتي نشطت مع إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" والحجر الصحي، وكانت آخر ​السرقات​ قد استهدفت ليلًا منزل أحد أبناء البلدة".

ولفت إلى أنّ "المعتصمين طالبوا الأجهزة الأمنيّة بالتحرّك من أجل وضع حدّ للسرقات وللفلتان الأمني الحاصلين منذ سنة ونصف السنة، وقد زادا بسبب الحجر الصحّي وإجراءات "كورونا".