فرنجية التقى السفيرة الأميركية وعرض معها الأوضاع العامة

التقى رئيس تيار "المرده" النائب السابق ​سليمان فرنجيه​ سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ في زيارة تعارف، بحضور النائب طوني فرنجيه، الوزير السابق ​روني عريجي​ والدكتور جان بطرس.

وقد بحث المجتمعون في الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى ​الوضع الاقتصادي​ وتداعيات جائحة ​كورونا​ على ​العالم​ اجمع.

وفي وقت سابق، أعلنت شيا​ عن "تقديم مساعدة جديدة بقيمة ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة الف ​دولار​ اميركي ($13,300,000) للحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان"، موضحة أن "هذه المساعدة، تشمل خمسة ملايين وثلاثمائة الف (5,300,000) دولار مقدّمة من "مكتب المساعدات ​الخارجية الأميركية​ في ​حالات​ الكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وذلك لأنشطة الحد من فيروس كورونا التي تركز على أكثر اللبنانيين حرمانا، بما في ذلك دعم المرافق الصحية الخاصة من أجل عمليات الادارة والاحالة والفرز السليم للمرضى، إضافة الى ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والقيام بأنشطة التواصل والتوعية المجتمعية ضد المخاطر، وزيادة فرص الوصول إلى ​المياه​، والصرف الصحّي، وأنشطة النظافة الصحية في أماكن الرعاية. كما تشمل هذه المساعدة ايضا ثمانية ملايين دولار اميركي (8,000,000)، من "مكتب ​وزارة الخارجية​ للسكان و​اللاجئين​ والهجرة"، إلى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR بهدف دعم جهود الحدّ من فيروس كورونا ومساعدة اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة المحتاجة".

