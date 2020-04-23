مجلس القضاء الأعلى ناقش موضوع الاستمرار بالعمل بصورة استثنائية أثناء العطلة القضائية

ناقش مجلس ​القضاء​ الأعلى،موضوع الاستمرار في متابعة العمل في المحاكم والدوائر القضائية، بصورة استثنائية، اثناء العطلة القضائية، وذلك تعويضاً عن تعليق الجلسات الحاصل اثناء فترة التعبئة العامة، على ان يصار لاحقاً الى تحديد آلية ودقائق التطبيق في هذا الخصوص.

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