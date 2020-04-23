الصحة السعودية: 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أشارت ​وزارة الصحة السعودية​ إلى أنها سجلت 1158 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 13930 حالة".

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أن "تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات يعود إلى عمليات الفحص النشط"، منوهةً بأن "هناك 113 حالة تعافي جديدة في الوباء في البلاد".

كما أعربت عن توقعاتها "تسجيل المزيد من الإصابات، مع استمرار عمليات المسح النشط"، مؤكدةً وفاة 7 أشخاص جدد نتيجة إصابتهم بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 121 شخصاً".