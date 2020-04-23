وزير الصحة الفرنسي: لم يتم رفع الحجر ما لم يكن احتواء الفيروس ناجحاً

أشار مدير عام ​الصحة​ في ​فرنسا​، جيروم سالومون، إلى أنه "لن يتم رفع الحجر الصحي ما لم يكن احتواء ​فيروس كورونا​ ناجحاً في البلاد"، موضحاً أن "الهدف هو أن يكون هناك حد ادنى من المرضى حتى يوم 11 أيار المقبل، حتى نتمكن جميعاً من استئناف نشاطنا دون التأثير سلباً على أحبائنا".

وأكد سالومون أن "هذا الفيروس سيستمر في الانتشار حتى تكون لدينا مناعة جماعية كبيرة، ونحن لا نزال بعيدون عن اللقاح الحقيقي للفيروس"، منوّهاً بأن "هدف فرنسا ليس خلق حصانة جماعية من خلال خلق موجة ثانية ثم موجة ثالثة، والتي تبدو خطيرة للغاية بالنسبة لنا، وإنما الهدف هو منع تداول الفيروس، وتوفير ظروف مواتية لتوفير الوقت مقارنة بوصول الأدوية أو اللقاحات الفعالة".

كما شدد على أنه "سيتم وضع جهاز اختبار فعال للغاية على التراب الوطني، ولكن هذا لن يعني نهاية الإجراءات الوقائية، وأهمية المسافة الاجتماعية، فسوف تظل الإجراءات الوقائية مستمرة".