"أوفيد" يخصص مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا بالدول النامية

أكد مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، عبد الحميد الخليفة، "تخصيص مليار دولار لدعم مصابي فيروس كورونا في الدول النامية، ومساعدتها على مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي".
وشدد الخليفة، في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، على أن "ذلك سيتم عن طريق منح قروض تمويل إلى القطاعات العامة والخاصة والتجارية"، لافتاً إلى أنه "ندرك سعي شركائنا لتركيز الجهود والموارد لاحتواء وتخفيف آثار فيروس كورونا".
كما أكد أن "موافقة "أوفيد" بشكل سريع وفعال على اعتماد المبلغ، تعد جزءاً من مبادرة استجابة الصندوق للطوارئ، والمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم خلال الوقت الراهن بسبب الوباء"
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