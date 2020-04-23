رئس الوزراء المصري: الإصلاح الإقتصادي مكننا من تحمل تداعيات كورونا

أشار رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، إلى "التغير النوعي تجاه نظرة بعض الدول لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" عبر إصدار قرارات بإعادة فتح بعض القطاعات"، لافتاً إلى أن "الإغلاق تسبب بفقدان الملايين لوظائفهم في العالم".

وأفاد المدبولي بأنه "لدينا تحديات كبيرة بسبب توقف عجلة ​الاقتصاد​"، منوّهاً بأن "الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الثلاث الماضية مكننا من تحمل التداعيات السلبية بسبب فيروس كورونا".

كما أوضح أنه "لا بد أن يتعايش العالم مع استمرار بقاء فيروس كورونا باعتباره أحد معطيات الحياة"، مشدداً على أن "السلطات تبحث كيفية إعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية".