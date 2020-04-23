دياب تداول مع خليل القوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تم تأجيلها

التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في السراي الحكومية، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، في حضور مستشار دياب ​خضر طالب​. وتم التداول في جلسة مجلس النواب والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تم تأجيلها. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أن مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية، معتبراً أن "على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

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