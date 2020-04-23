بري: على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي ان تبادر ​الحكومة​ الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف ​الليرة اللبنانية​، معتبراً أن "على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

وكان بري قد عرض الشأن التربوي، فاستقبل لهذه الغايه في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي ​طارق المجذوب​.

ولمناسبه شهر رمضان المبارك تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ جاء فيها: "ان حلول هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الايمان والحث على البذل والعطاء ليذكرنا بروح وقيم الاسلام العليا الداعية الى الاخاء والتعاون فيما بيننا وهو ما نحن باشد الحاجة اليه لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يمر به عالمنا".

واضاف السيسي في برقيته: "انني أغتنم هذه الايام المباركة لاتضرع الى الله عز وجل ان يحفظ شعبينا الشقيقين من كل مكروه وسوء، وأن يقي العالم اجمع شر هذا الوباء غير المسبوق انه سميع قريب مجيب الدعاء متمنين لكم وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وكل عام وانتم بخير.".

وكان رئيس المجلس النيابي قد دعا الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان النيابية، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة ب​العفو العام​ وذلك عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان الجاري عام 2020.