شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، والقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وقال النائب: "ستظل ذكرى تحرير سيناء، رمزا للفخر بقواتنا المسلحة الباسلة، التى صنعت نصر أكتوبر العظيم، وضرب رجالها أروع الأمثلة فى البطولة والإقدام لتحرير أرضنا المباركة، من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة الى أحضان الوطن العظيم، صاحب الحضارة العريقة وقاهر المحن.

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وأضاف النائب، أن أبطال الجيش المصرى العظيم، سطروا بدمائهم الذكية، قصصا من البطولة، يحق للشعب المصرى والعربى أن يفخر بها دوما، فتحية للشهداء ولقيادات القوات المسلحة فى كل زمان.

وتمنى النائب لمصر وأهلها وقيادتها، دوام العزة والنصر وازدهار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن ينعم الله عليها وعلى العالم بالخير والأمن والسلام.