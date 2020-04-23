شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الرياضى محمد شبانة فى بث مباشر على الخليج 365.. انتظروا انفرادات وقضايا ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الناقد الرياضى محمد شبانه نجم الإعلام الرياضى و رئيس تحرير الأهرام الرياضى لأصحاب برامج البث المباشر على الخليج 365 من خلال ظهوره يوميا "لايف " على صفحة الخليج 365، بداية من اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء للحديث عن القضايا الرياضية المطروحة على الساحة ومناقشتها من كافة الاتجاهات

يناقش محمد شبانه خلال برنامجه كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التي تواجه الأندية في الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعي ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.

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محمد شبانة سيظهر على صفحة الخليج 365 في الخامسة مساء كل يوم والبداية ستكون في الخامسة من مساء اليوم الخميس سيطرح علي المتابعين خلالها فكرة البرنامج وطريقة تناوله للقضايا الرياضية.

يذكر أن الناقد الرياضى محمد شبانة إعلامي متميز قدم العديد من البرامج التليفزيونية في الفترة الأخيرة في قنوات فضائية مختلفة ويتميز بتناول القضايا بمنطقية وواقعية دوأ ان يكون هناك تحيز لطرف على حساب الأخر مع منح كل طرف حق الرد فيما تعرض له من انتقادات.

وتولى شبانة رئاسة المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين فترتين متتاليتين وقاد خلالهما عدة معارك رياضة للدفاع عن كرامة صحفي الرابطة وحقق لهم العديد من المميزات مع ارتقاء الرابطة في عهده خلال الدورتين وحققت مكاسب عديدة وأصبحت حائط صد لتجاوز أي مسئولي في الوسط الرياضي مع الصحفيين الرياضيين، كما تولى منصب رئيس تحرير الأهرام الرياضى، والأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس نادى الصحفيين ، ويبذل جهود كبيرة لتطوير نادى الصحفيين بما يخدم الأعضاء وأسرهم .