أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن تسجيل 1710 وفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46ألف و785 حالة.
كما كشفت الجامعة عبر موقعها الإلكرتوني عن تسجيل 17ألف و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 842 ألف و624 حالة، في البلاد التي تعتبر الأمثر تضررا بين بلدان العالم.
ومنذ بدأ الأزمة لم يتماثل للشفاء 84 ألف شخص فقط بالبلاد، بنسة لا تتعدى 11 بالمائة، فيما 717 ألف شخص يتلقون الرعاية،، من بينهم 14 ألف شخص حالتهم حرجة.
وأجرت الأمريكا أكثر من 4 ملايين و300 ألف اختبار لكشف المصابين بالفيروس منذ بدأ الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أمريكا تسجل 1700 وفاة جديدة بإجمالي 46 ألفا والبلاد تبلغ 4.3 مليون اختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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