منظمة الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوربا كانت في دور رعاية المسنين

‏كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن مأساة عاشتها دور رعاية المسنين في أوربا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، اليوم، إن نصف وفيات فيروس كورونا المستجد في أوربا، تم تسجيلها في دور رعاية المسنين.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي تعاني فيه دور رعاية المسنين في مختلف أنحاء أوربا من زيادة معدلات الإصابة بين النزلاء.

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وأعلنت إسبانيا موت عشرات من المسنين في دور رعاية بسبب إصابتهم بالوباء في العاصمة مدريد.

وفي نابولي في إيطاليا، نقلت السلطات نزلاء إحدى دور رعاية المسنين إلى المستشفيات بعد تفشي الوباء بينهم، ووفاة عدد منهم.

وأوضحت تقارير صحفية أن حالات الإصابة بدأت في بعض دور الرعاية في الشمال الإيطالي، في وقت مبكر، لكن السلطات تلكأت ما سمح بانتقال العدوى إلى دور أخرى في نابولي.

ولا تزال دول أوربية عديدة لم تحص وفياتها، بسبب فيروس كورونا في دور المسنين، على الرغم من إقرارها بأن الوفيات بسبب الفيروس في دور الرعاية المخصصة لكبار السن كبيرة.