الـ “CNSS ” يقرر تقديم صرف المعاشات الخاصة بشهر ماي تزامنا مع رمضان

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، تدابير استثنائية.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أصدره، اليوم، أنه نظرا إلى الظروف الاستثنائية المترتبة عن وباء COVID كورونا، وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، فإنه تقرر تقديم صرف المعاشات الخاصة بشهر ماي المقبل.

وأوضح الصندوق أن المعاشات من المنتظر أن يصرفها، ابتداء من يوم غد الجمعة، بدلاً من التاريخ المعتاد.

يذكر أنه بسبب جائحة كورونا، بات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصرف شهريا تعويضات تصل إلى ألفي درهم، لفائدة الشغيلة المسجلة في الصندوق، والتي توقف عملها بسبب الجائحة.