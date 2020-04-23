باحث فلكي ل”اليوم24″: فاتح رمضان المبارك سيكون يوم السبت

قال عبد العزيز خربوش الإفراني، باحث فلكي، اليوم الخميس، إن “فاتح رمضان المبارك سيكون يوم السبت 25 أبريل الجاري”، وذلك اعتمادا على حساباته الفلكية.

وأضاف الباحث الفلكي خربوش، في تصريح ل”اليوم24″، أنه بالنظر إلى نتائج حساب الأزياج الدقيقة لرؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الخميس 29 شعبان، الموافق لـ 23 أبريل 2020، يتبين أن فاتح رمضان المبارك سيكون يوم السبت.

وأورد خربوش، وفق حساباته الفلكية أن الرؤية ستكون مساء اليوم الخميس، ممتنعة شرقا وغربا، مشيرا إلى أنه “سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران يوم الخميس 23 أبريل، تمام الساعة الثانية صباحا و26 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية”.

ونبه المتحدث نفسه،إلى أنه “بالنسبة للدول التي تعتمد شروط تقويم “أم القرى” فستعلن “الجمعة” أول أيام من شهر رمضان المبارك، مثل السعودية ومن يتبعها في نهجها.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أعلنت أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون مساء الخميس، بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الإعلان عن فاتح شهر الفضيل.