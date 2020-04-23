غزة: الحكم على هارب من الحجر الصحي بالسجن ودفع غرامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرحت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية المركزية حكمت على مواطن لم تكشف عن هويته بالسجن لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها 700 دولار أميركي إثر هربه من مركز للحجر الصحي جنوبي القطاع، السبت الماضي.

وأوضحت الهيئة في تصريحها أن المواطن حوكم بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

ويُذكر أن الشخص المحكوم عليه عاد إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، عبر معبر رفح، ونُقل مباشرةً إلى مركز للحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يومًا، ضمن إجراءات منه تفشي وباء كورونا المستجد، إلا أنه هرب في 18 نيسان/ أبريل، وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه بعد عدة ساعات.