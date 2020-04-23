شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب صحة وادي حضرموت يتسلم معدات وأجهزة صحية والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت اليوم، أجهزة ومعدات صحية، مقدمة من السلطة المحلية بقيمة 108 ملايين ريال، وفقا لوكالة سبأ الشرعية اليمنية.

Advertisements وأوضح وكيل المحافظة عصام الكثيري، أثناء تسليمه الأجهزة، أنها تأتي في إطار مساهمة السلطة المحلية إلى جانب بقية القطاعات الحكومية والأهلية لدعم المرافق الصحية في نطاق مديريات وادي حضرموت والصحراء لمواجهة وباء فيروس كورونا، مشيرا الى أن هذه هي الدفعة الأولى ويتبعها دفعة ثانية.

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